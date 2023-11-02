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Чернышенко, комментируя позицию по израильским спортсменам, обвинил МОК в "переобувании в воздухе"

2 ноября 2023 15:56
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Чернышенко обвинил МОК в поддержке игроков, которые "находятся под крылом США".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по израильским спортсменам, заявил, что организация поддерживает только те страны, которым покровительствуют США, передает РИА Новости.

"В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США", - заявил Чернышенко, чей комментарий РИА Новости предоставила пресс-служба вице-премьера.

"МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр. Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна", - добавил он.

 

Фото:  freepik.com

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