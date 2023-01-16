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Чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное катание

16 января 2023 17:20
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Фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова заявила РИА Новости, что завершила работу с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной из-за желания спортсменки выступать в парном катании.

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. Фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

"Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании...  В общем, Алена выбрала парное катание", - сказала Буянова.

 

Фото:  u.freepik.com

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