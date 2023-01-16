Чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное катание

141

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова заявила РИА Новости, что завершила работу с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной из-за желания спортсменки выступать в парном катании.

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. Фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

"Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании... В общем, Алена выбрала парное катание", - сказала Буянова.

Фото: u.freepik.com