Чемпионат России по панкратиону состоится в Самаре

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Соревнования будут проходить 7 и 8 апреля. Участие в них примут команды из более 40 регионов РФ, за медали поборются свыше 300 спортсменов.

Местом проведения соревнований станет «Учебно-спортивный центр «Грация».

«Панкратион — возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включённого в соревнования античных Олимпийских игр. Сейчас ведется активная работа по возрождению панкратиона не только как вида спорта, но и как олимпийской дисциплины. Очень почетно встречать в Самаре лучших российских борцов, но возлагаем надежды на наших, самарских ребят. У них есть все шансы стать победителями во всех весовых категориях, с удовольствием расскажу об их победах по итогам Чемпионата»,- поделился президент Самарской областной Федерации спортивной борьбы, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, передает пресс-служба оргкомитета проекта "НОВАЯ ВЫСОТА".

Фото: пресс-служба оргкомитета проекта "НОВАЯ ВЫСОТА"