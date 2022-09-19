Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту завершился в Тольятти

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В Тольятти подвели итоги чемпионата Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту. Состязания проводились на протяжении трех дней.



Участников турнира ожидало несколько этапов: бег в форме на средние и длинные дистанции, метание гранаты на дальность, заплыв на дистанцию 100 метров в полной экипировке с оружием.



Участники блестяще справились со всеми заданиями. «Золото» в командном зачете - у военнослужащих Саровской дивизии, «серебро» в упорной борьбе досталось бойцам кировской бригады, тройку сильнейших замкнула сборная территориального Управления Росгвардии по Саратовской области.



«Военно-прикладной спорт - очень значимая дисциплина. Она, как никакая другая, помогает оттачивать навыки, которые необходимы сотрудникам и военнослужащим войск национальной гвардии в их повседневной деятельности. И я, действительно, доволен результатами, которые продемонстрировали наши участники. Сильнейшие спортсмены войдут в состав команды, которая будет представлять Приволжский округ на всероссийских состязаниях, которые совсем скоро состоятся в Балашихе», - отметил главный судья соревнований, офицер отдела боевой подготовки Приволжского округа ВНГ РФ подполковник Виталий Гундров.