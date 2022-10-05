Чемпион мира по кикбоксингу Андрей Сироткин стал гостем матча "Крылья Советов" – "Краснодар"

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Интерконтинентальный чемпион, чемпион Европы, Азии, Евразии по боксу, чемпион мира по кикбоксингу Андрей Сироткин посетил матч 11-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Краснодаром".

Известный боец привез для встречи с болельщиками пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Встреча с болельщиками проходила в зоне гостеприимства А403 и собрала большое количество любителей бокса и самарской команды.

Андрей Сироткин нанес первый удар по мячу в матче "Крылья" – "Краснодар". В течение всей игры он поддерживал нашу команду на трибунах. После матча Андрей зашел в раздевалку к команде и высказал слова поддержки игрокам. Затем Сироткин и вся команда сделали общую фотографию, а потом тепло пообщались.

После игры Андрей Сироткин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и поблагодарил главу региона за теплый прием.

– Безумно благодарен Самаре, руководству "Крыльев", команде, болельщикам за гостеприимство! Я всегда буду болеть только за "Крылья Советов" и буду делать это всей душой! Желаю всем болельщикам побед любимой команды, команде – продолжать играть в свой фирменный футбол, а клубу – развития! Воля к победе у нашего коллектива есть всегда! – отметил Андрей Сироткин.

Андрей Сироткин – преданный болельщик "Крыльев Советов". На бои он выходит в экипировке с ромбом нашего клуба. В своем последнем поединке 20 сентября Андрей Сироткин победил Абулхаира Шегалиева, одержав свою 21 победу на профессиональном боксерском ринге, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"