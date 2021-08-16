Чемпион мира и Европы, один из лучших бомбардиров мирового футбола Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет

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Фото: EPA-EFE/SCHNOERRER/ТАСС

Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ, один из лучших бомбардиров мирового футбола Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. После окончания блистательной карьеры он так и не смог найти себя в жизни, передает ТАСС.

Мюллеру принадлежит рекорд по количеству забитых голов (365) в чемпионате Германии, за что получил прозвище Бомбардир нации. Его рекорд по количеству голов (40) в одном сезоне бундеслиги держался почти полвека, пока не был побит в прошлом сезоне поляком Робертом Левандовским, выступающим, как и в свое время Мюллер, за "Баварию". Нападающий мюнхенцев превзошел историческое достижение в последнем матче сезона, отличившись на 90-й минуте, после чего отдал почтение экс-рекордсмену - поляк приподнял игровую футболку, под которой была майка с изображением Мюллера и надписью 4ever Gerd ("Герд навсегда").

В списке лучших бомбардиров сборной Германии Мюллер занимает второе место с 68 голами в 62 матчах, рекордсменом является Мирослав Клозе (71 мяч в 137 играх).

Мюллер, который в семье был младшим из шести детей, начал играть в футбол в 1960 году за "ТСВ 1861". Четыре года он выступал на молодежном уровне и параллельно работал на ткацкой фабрике. Футболист был фанатом "Нюрнберга", однако предложения от любимого клуба не дождался и в 1964 году ушел в "Баварию", которая тогда в бундеслиге не играла. При этом он первые три месяца не попадал в состав, в том числе из-за лишнего веса, но благодаря тренировкам и диете избавился от этой проблемы и начал регулярно забивать.

Отличительными качествами Мюллера были высокая скорость, хорошее голевое чутье и сильный удар, который многие соперники недооценивали из-за его небольшого роста. В атаке Мюллер для многих соперников был непредсказуем. В дебютном для "Баварии" сезоне в западногерманской бундеслиге он стал лучшим бомбардиром команды, сохраняя этот титул в течение следующих 13 лет. Семь раз он становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии. В составе "Баварии" он стал четырехкратным чемпионом страны (1969, 1972, 1973, 1974).

Вместе с Мюллером в "Баварии" тогда играли Франц Беккенбауэр, Ханс-Георг Шварценбек, Зепп Майер - все они начинали в мюнхенском клубе примерно в одном возрасте (20 лет). Плюс к ним присоединились ставшие потом звездами Ули Хенесс и Пауль Брайтнер, которым тогда было по 17 лет.

Расцвет карьеры Мюллера пришелся на конец 1960-х - начало 1970-х годов. Еще до первого чемпионства "Баварии" он выиграл с командой Кубок УЕФА (1967), два раза - Кубок ФРГ (1966, 1967), а после чемпионства попал на чемпионат мира 1970 года, выиграв бронзу и став лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами. По итогам того года он получил "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту мира) и "Золотую бутсу"(приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов).

Успешным для Мюллера получились 1972 и 1974 годы. В 1972-м, помимо успехов с "Баварией" в бундеслиге, он стал чемпионом Европы. Два гола в финале против сборной СССР (3:0) помогли ему стать лучшим бомбардиром финальной части турнира (с четырьмя мячами). Через два года Мюллер стал и чемпионом мира, забив в финальном матче нидерландцам в Мюнхене победный гол.

Одним из немногих соперников, кто смог в то время сдержать Мюллера, было киевское "Динамо", которое в 1975 году в Суперкубке Европы дважды обыграло "Баварию". Игравшие за "Динамо" вратарь Евгений Рудаков, защитники Михаил Фоменко, Владимир Трошкин, полузащитники Виктор Колотов, Владимир Мунтян и Анатолий Коньков взяли своеобразный реванш у Мюллера за поражение в финале Евро-1972. При этом киевляне смогли остановить Мюллера в первом матче в Мюнхене (1:0), а в ответной встрече в Киеве тот на поле не вышел.

Победа в Кубке европейских чемпионов (всего Мюллер трижды побеждал с "Баварией" в турнире) и выигрыш Межконтинентального кубка в 1976 году стали, по сути, последними достижениями форварда в карьере. В 1979 году он перешел в "Форт-Лодердэйл Страйкерс" из Североамериканской лиги, поскольку потерял место в составе "Баварии". В США он и завершил карьеру в 1981 году.

Спустя год он вернулся на родину, имея большую склонность к алкоголю, к которому пристрастился еще в Америке. Только спустя 10 лет Мюллер обратился в "Баварию" за помощью, и клуб помог ему пройти курс лечения от алкозависимости благодаря вмешательству Хенесса - одного из руководителей "Баварии" на тот момент. Больше 20 лет Мюллер работал ассистентом главного тренера второй команды "Баварии", но вынужден был уйти из-за прогрессировавшей у него болезни Альцгеймера. С 2015 года он жил в доме престарелых.