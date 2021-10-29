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Чем заменить тренировки в бассейне. Участник Олимпийских игр в Токио Александр Кудашев расскажет о базовых упражнениях для дома и улицы.



«Безусловно, пловцам сложно поддерживать оптимальную спортивную форму без тренировок в бассейне, но стоит отметить, что тренировки на суше не менее важны. Они помогают укрепить мышцы, необходимые в плавании, а также позволят развить гибкость и выносливость. Комплекс моих упражнений будет полезен не только в нерабочие дни спортивных объектов, но и в период тренировочного процесса», - поделился победитель Универсиады-2019, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европы, пятикратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Токио Александр Кудашев.

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