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Бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина дисквалифицировали на четыре года

18 февраля 2021 09:49
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Бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина дисквалифицировали на четыре года

Подразделение по обеспечению целостности легкой атлетики Athletics Integrity Unit (AIU) объявил о дисквалификации на четыре года бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще нескольких экс-сотрудников федерации, причастных к делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко, пишет rusathletics.info. Издание приводит полный текст пресс-релиза AIU по этому делу.

7 февраля 2021 года, Монако: Подразделение по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) приветствует решение Дисциплинарного трибунала поддержать все обвинения, выдвинутые AIU против бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и бывшего члена президиума ВФЛА Артура Карамяна.

В ноябре 2019 года AIU обвинило ВФЛА и нескольких должностных лиц ВФЛА, включая Шляхтина и Карамяна, Александра Паркина (Исполнительный директор), Елену Орлову (старший администратор) и Елену Иконникову (антидопинговый координатор), в серьезных нарушениях антидопинговых правил. Это было связано с предоставлением в AIU поддельных документов и ложных объяснений и их поведением в ходе 15-месячного расследования AIU дела о «нарушении порядка предоставления информации» российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько также были предъявлены обвинения.

Дисциплинарный трибунал признал Шляхтина и Карамяна виновными в фальсификации, соучастии, непредставлении информации о нарушении антидопинговых правил и отказе сотрудничать с AIU в ходе расследования (в этом контексте было установлено, что Карамян уничтожил документы). И Шляхтин, и Карамян были дисквалифицированы на четыре года – максимально возможная санкция за эти обвинения в соответствии с антидопинговыми правилами. Решение Дисциплинарного трибунала можно найти здесь.

Паркин, Орлова и Иконникова не оспаривали выдвинутые против них обвинения в фальсификации, соучастии, непредставлении информации о нарушении антидопинговых правил и отказе сотрудничать с AIU в ходе расследования, и были также дисквалифицированы на четыре года. Эти решения можно найти здесь.

Санкции в отношении Орловой и Иконниковой будут действовать одновременно с санкциями в размере шести и восьми лет соответственно, которые ранее были объявлены за неисполнение требования о расследовании со стороны AIU, а также распоряжения Председателя Дисциплинарного трибунала о выполнении этого Требования. Дела против Лысенко и его тренера Загорулько все еще находятся в процессе.

Обвинение против Федерации было передано на рассмотрение Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации в январе 2020 года. ВФЛА признала обвинения и дело рассматривалось Советом. Подробности можно прочитать здесь.

«Это важные решения для легкой атлетики. AIU было создано как сильная и независимая организация. Наша работа по раскрытию заговора и мошеннических действий в этом случае демонстрирует, что AIU выполняет свою роль по привлечению мошенников к ответственности, независимо от их масштаба или статуса», — прокомментировал Председатель AIU Дэвид Хауман.

«Традиционные подходы к раскрытию мошенничества часто оказывались неподходящими, и именно поэтому AIU сделал стратегический выбор, вложив значительные средства в расследования и все возможности, с этим связанные. Польза такого подхода очевидна из подобных решений», – добавил Хауман.

На заключительном этапе расследования, в период с апреля по ноябрь 2019 года, AIU провело 22 допроса ключевых свидетелей, приобрело 14 электронных запоминающих устройств, включая мобильные телефоны и жесткие диски компьютеров, провело цифровой криминалистический анализ более шести терабайт электронных данных и перевело около 7000 документов или записей с русского на английский.

 

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