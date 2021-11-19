Бюджет футбольного клуба «Крылья Советов» составит 1 млрд рублей

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Футбольному клубу «Крылья Советов» собираются отпустить круглую сумму из областного бюджета. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

— «Крыльям» предусмотрена субсидия в 1 миллиард рублей. Эту сумму выделят из финансов Минспорта на 2022 год, — рассказал министр во время заседания Самарской губернской думы.

Более подробную информацию о финансировании «КС» озвучат 19 октября на совещании губернатора региона Дмитрия Азарова. Тогда же станет известно, какие у самарской команды будут спонсоры.

В последнее время «Крылья Советов» находятся в трудной финансовой ситуации. У футбольной команды обнаружилась непогашенная задолженность в 500 миллионов перед «Газбанком». Половину долга выставили на продажу. Победителем торгов признали банк «Солидарность».

Кроме того, клуб до сих пор не погасил кредиты на сумму в 979 153 416,43 рубля, которые взял еще в 2011 году в «Новикомбанке». Из-за этого у «КС» хотят забрать Дом промышленности, чтобы пустить его с молотка за 319 миллионов рублей, пишет 63.ру.