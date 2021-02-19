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Бразильский полузащитник Маркс Ленин вернулся на родину

19 февраля 2021 22:55
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Футболист, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой.

Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой.

Футболист прибыл в расположение клуба в неважной физической форме и не прошел углубленное медицинское обследование. Контракт с футболистом был прекращен досрочно.

«Конечно, мы надеялись на совсем другое развитие событий. Футболист, наконец, присоединился к команде после решения ряда юридических вопросов и должен был пройти финальное обследование, результаты которого должны были активировать действие контракта. К сожалению, физическое состояние и проблемы со здоровьем не позволили ему это сделать. Маркс – хороший парень, но на данный момент ему нужно заняться собой, что он и сам прекрасно понимает», – резюмировал директор ФК «Акрон» Иван Киреев.

Сам игрок напоследок обратился к болельщикам клуба: «Вынужден сообщить Вам о своем уходе из клуба. Решение было принято мной, потому что я не был физически готов играть за клуб. Хочу вернуться, привести себя в порядок и лучше подготовиться. Надеюсь, что еще вернусь. Всем спасибо и удачи!», передает пресс-служба ФК "Акрон".

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