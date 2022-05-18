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Более четверти россиян регулярно занимается спортом на улице

18 мая 2022 10:51
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Более четверти россиян регулярно занимается спортом на улице

Каждый четвертый россиянин (26%) регулярно — не менее 3 раз в неделю — занимается спортом на улице, выяснили дочерняя компания Сбера СберСтрахование и медиахолдинг Rambler&Co. При этом каждый третий (34%) проводит тренировки на свежем воздухе 1-2 раза в неделю. 

Самыми популярными уличными видами спорта оказались бег и спортивная ходьба — ими занимаются 40% россиян. 14% опрошенных любят кататься на велосипеде, 10% делают упражнения на оборудованных спортплощадках, 9% играют в футбол, 8% — в теннис и бадминтон, а вот катаются на скейтбордах, роликах и лонгбордах всего 5%.

Бо́льшая часть россиян (71%) занимаются спортом на улице для поддержания собственного здоровья, любительского уровня придерживаются 25% граждан и лишь 4% проводят профессиональные тренировки на свежем воздухе. 

При этом, по результатам опроса, любимым временем года для активых тренировок на улице россияне считают лето (23%). На втором месте по популярности оказалась весна (17%), на третьем — осень (14%), а на четвертом — зима (5%). Однако 41% участников опроса признали, что определенными видами спорта можно заниматься круглый год.

С травмами при спортивных активностях на улице сталкивалась треть (33%) участников опроса: 24% получали незначительные повреждения, а 9% из-за полученных травм приходилось обращаться за помощью в больницу.

Опрошенные также рассказали, сколько средств потратили на восстановление после повреждений, полученных в ходе уличных тренировок: менее 1 тыс.  и от 1 до 2 тыс. рублей отдали 52% и 11% соответственно. При этом 37% потратили более крупные суммы: 2-3 тыс. рублей – 7%, 3-5 тыс. рублей – 6%, почти четверть россиян (24%) – более 5 тыс. рублей. Между тем страховка от травм есть лишь 9% опрошенных.

Любители спортивного отдыха на улице могут приобрести полис «Спортивная защита». Страховая программа СберСтрахования предусматривает выплаты до 300 тыс. рублей при травме, полученной в результате несчастного случая при занятиях спортом. Застраховать можно любого человека в возрасте от 0 до 65 лет включительно. Приобрести полис сроком на год можно на сайте СберСтрахования.

Опрос проводился на портале «Рамблер» с 22 по 27 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 12 648 россиян, среди которых 66% мужчин и 34% женщин.

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