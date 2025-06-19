Более 2000 любителей спорта станут участниками «Гонки Героев» в Самаре

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Более 2000 любителей спорта смогут испытать себя на прочность в грандиозном забеге с препятствиями, который состоится 28 июня на АССЕТ Арене. «Гонка Героев» — это один из флагманских проектов компании-организатора массовых спортивных мероприятий «Лигой Героев». 18+

«Самара — это один из старейших городов проведения «Гонки Героев». Впервые Самара приняла забег с препятствиями в 2016 году, всего три года спустя после запуска пилотного проекта в Москве. В течение девяти лет гонка проходила на полигоне Рощинский, но в этом году мы меняем локацию — новой площадкой для проведения спортивного праздника стане Ассет Арена, расположенная в Красноярском районе рядом с поселением Светлое поле и поселком Городцовка» — рассказал руководитель проекта «Гонки Героев» Игорь Кактыш.

Участников гонки ждет трасса длиной 7,5 км и 25 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности, а также многочисленные рвы и естественные преграды из воды и грязи.

Сильнейшие атлеты поборются за золото Чемпионата «Гонки Героев», который пройдет как в абсолютном зачете (формат PRO), так и в четырех возрастных категориях от 18 до 40+ лет (формат AGE).



Забеги с препятствиями приобрели огромную популярность среди спортсменов не только в Российской Федерации, но и во всем мире. С 2019 года гонки с препятствиями стали официальным видом спорта. На базе «Гонки Героев», 28 июня, на территории Ассет Арена в Красноярском районе пройдут три официальных спортивных соревнования:

- Чемпионат городского округа Самара по виду спорта «гонки с препятствиями» (Дисциплина: дистанция 10 000 – 11 000 м)

- Чемпионат Самарской области по виду спорта «гонки с препятствиями» (Дисциплина: дистанция 10 000 – 11 000 м)

- Всероссийские соревнования по виду спорта «гонки с препятствиями» (Дисциплина: дистанция 10 000 – 11 000 м)

В соревнования примут участие лучшие спортсмены со всей страны. Трасса для претендентов на звание победителя всероссийских соревнований будет отличаться от той, которая будет доступна для участников других форматов: дистанция составит 10-11 км и будет включать в себя 25 препятствий. Участие в таком официальном старте помимо спортивного статуса дает возможность попасть в сборную команду субъекта, получить звание кандидата в мастера спорта, а также стать обладателем квалификации на чемпионаты Европы и мира по гонкам с препятствиями.

За победу поборются: чемпионка Самарской области по гонкам с препятствиями 2024, участница шоу «Суперниндзя» Юлия Миннахметова, полуфиналист спортивного шоу «Русский Ниндзя», победитель всероссийской «Гонки героев» 2021 и 2022 годов в Самаре Владимир Семенченко, победитель чемпионата «Гонки героев» Башкортостана 2025 Роберт Бикмухаметов и многие другие.

Немаловажный факт! Первым титулованным спортсменом из России, признанном на международном уровне по виду спорта «гонки с препятствиями», стал уроженец Самарской области! Егор Белоусов из Тольятти – чемпион мира, участник сборной Российской Федерации, первый мастер спорта России в данном виде спорта.

Отдельно состоится старт корпоративных команд. В нем примут участие более 600 человек из крупнейших компаний Самары и области. В списке участников команды из Транснефть – Приволга, СИБИНТЕК-Поволжье, РЖД-ТехСервис, Самаранефтегаз, Приволжской медицинской компании, Газпромбанка, Абсолют Банка, Ингосстрах Банка и многих других компаний.

Пройти Гонку может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

«Гонка Героев» — это не просто соревнование, а уникальная возможность активно провести выходной, найти единомышленников и бросить себе вызов. Участников и гостей мероприятия ждут спортивные и развлекательные активности от партнеров, массовая разминка, фото-зоны и уютные места для отдыха и восстановления.

«Гонка Героев» проводится в России с 2013 года. Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. Проведение массовых соревнований по гонкам с препятствиями способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом и отвечает задачам госпрограммы «Спорт России». В Самарской области с целью поддержки и развития массового спорта действует разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева региональная программа «Мастер спорта».

Генеральный партнёр – «Газпромбанк» (Акционерное общество), третий по величине банк страны, на протяжении многих лет традиционно поддерживает десятки проектов в области спорта, культуры и искусства.

Официальный партнер Гонки Героев – ПАО «Северсталь».

Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте https://heroleague.ru/race и в социальных сетях проекта.

Место проведения: Самара, Красноярский район, АССЕТ Арена

Фото: минспорта СО