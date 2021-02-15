Более 10 тысяч жителей Самарской области приняли участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021»

282

В выходные в городах и муниципальных районах Самарской области состоялись старты в рамках 39-ой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В них принимали участие профессиональные спортсмены и любители этого вида спорта. Всего в «Лыжне России» выступили более 10 тысяч жителей региона.

Центральный областной старт традиционно прошел на базе учебно-спортивного центра «Чайка» в Самаре в п.Управленческий. Приветственный адрес участникам «Лыжни России» направил Президент страны Владимир Путин. Лыжная гонка проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного главой государства: «Отрадно, что традиция проведения этих замечательных и очень популярных соревнований не прерывается уже много лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч людей разных поколений по всей стране. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни подаёт пример другим».

В программе соревнований были забеги на дистанции 5 км и 10 км в разных возрастных категориях. Призеры получили кубки, медали, дипломы и ценные подарки. На массовый старт вышли любители спорта независимо от уровня своей спортивной подготовки.

В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией «Лыжня России» прошла без концертно-развлекательной программы и детского забега, кроме того, в здании лыжной базы действовали масочный режим и ограничения по количеству посетителей, соощает пресс-служба облправительства.

«Несмотря на ограничения нам удалось организовать для жителей настоящий спортивный праздник, каким традиционно становится "Лыжня России". Радует, что все больше жителей нашего региона регулярно занимаются спортом. Это задача, поставленная Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, - создание условий для развития массового спорта, привлечение самарцев к здоровому образу жизни", - подчеркнул врио министра спорта Самарской области Андрей Харин.