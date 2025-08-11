79

Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest, объединивший начинающих спортсменов, легенд спорта и шоу-бизнеса. Организатором выступил известный бренд спортивного и функционального питания Bombbar. 9 лет Bombbar помогает людям добиваться спортивных целей с помощью качественных продуктов. Запуск мультиспортивного фестиваля в Тольятти стал жестом любви к городу, где зародился бренд и важным шагом для создания пространства, где каждый сможет найти свой идеальный вид активности и приобщиться к спорту.

Фестиваль прошел при официальной поддержке Администрации городского округа Тольятти, подтвердив статус социально значимого события региона.

Фестиваль стал площадкой не только личных, но и мировых рекордов. 10-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу, тольяттинец Эмин Мамедов установил абсолютный рекорд мира по жиму штанги лежа, 10 раз подняв вес 300 килограммов.

На Music Cycle Festival прошла самая массовая тренировка на 190 сайклах, превзойдя рекорд России в этом виде спорта.

В соревнованиях по функциональному многоборью 268 спортсменов продемонстрировали необыкновенное упорство и единение, за несколько часов пройдя на гребном тренажере дистанцию 100 километров.

12,5 тонн функциональных напитков, 4 тонны мороженого без сахара и сотни килограммов протеиновых снеков Bombbar помогали участникам ставить рекорды.

Весь день на набережной Автозаводского района города шли соревнования по боксу, кроссфиту, панна-футболу, хип-хопу. Сотни горожан посетили зону ГТО, открытые тренировки по йоге, пилатесу, прессу, стрейчингу, степ-аэробике и пампу. Родителей с детьми ждали спортивные развлечения на детской площадке.

Более 1500 человек приняли участие в забегах на дистанции 3,5,10 километров. Множество горожан пришли на площадку поболеть за своих друзей, близких и коллег, отмечая небывалое количество активностей.

Хедлайнером турнира по баскетболу стал игрок баскетбольной медиалиги Виталий Бо Валигура, сыгравший за одну из команд – финалистов.

Турнир по брейкингу, получившего статус олимпийского вида спорта, посетили участники из 10 городов России, а турнир по армрестлингу из 8.

На Bombbar Fest у жителей Самарской области впервые появилась возможность померяться силой и ловкостью с участниками телевизионного шоу «Титаны»: многократным чемпионом мира, Европы и России по тяжелой атлетике Дмитрием Жемаркиным, рекордсменом по пребыванию в ледяной воде Владимиром Букатиным, серебряной чемпионкой Европы по гонкам с препятствиями Анной Ивановой (Суперниндзя), чемпионом России по бодибилдингу Никитой Москвины и победителем 2 сезона шоу Николаем Бобылев, армрестлером и педагогом по физической культуре.

5 раз из 24 забегов тольяттинцы и гости города смогли обойти Титанов на сложнейшей дистанции, сделав это всего за 52 секунды.

Для тех, кто не участвовал в соревнованиях, нашлись другие способы проявить активность – зажигательные танцы под ритмы DJ KIDA и выступление группы Тринити. Яркой кульминацией праздника стал концерт NILETTO, поставивший эффектную точку в программе фестиваля.

Учредитель торговых марок спортивного и функционального питания Bombbar, Chikalab, Snaq Fabriq и основатель Bombbar Fest Виталий Хабрусов, пожелал, чтобы фестиваль стал новой любимой традицией для тысячи людей, где каждый почувствует: движение — это радость, а личный рекорд — это начало пути к спорту.

Посетивший фестиваль первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев поздравил тренеров и спортивных педагогов Тольятти с Днем физкультурника и призвал горожан посвящать спорту больше времени.