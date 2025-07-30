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БК «Самара» получил запрет на международные трансферы и регистрацию игроков

30 июля 2025 13:18
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БК «Самара» получил запрет на международные трансферы и регистрацию игроков

Арбитражный трибунал Международной федерации баскетбола (FIBA) запретил БК «Самара» проводить международные трансферы и регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.

Запрет вступил в силу с 21 июля 2025 года. Он связан с неисполнением клубом решения баскетбольного арбитражного трибунала.

В январе текущего года баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, подал уведомление о банкротстве. Областные власти создали новое юрлицо — АНО «Баскетбольный клуб "Самара"», учредителем является министерство спорта региона. Ожидается, что вновь созданный клуб заявится в Единую лигу ВТБ под старым брендом БК «Самара».

В текущем сезоне БК «Самара» занял предпоследнее (11-е) место в Единой лиге ВТБ, потерпев 35 поражений в 44 матчах, пишет Коммерсантъ-Волга.

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