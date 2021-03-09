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Билеты на матч «Крылья Советов» - «Иртыш» поступят в продажу 11 марта

9 марта 2021 22:56
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Игра состоится на стадионе "Металлург" в воскресенье, 14 марта, в 15:00.

Билеты на матч «Крылья Советов» - «Иртыш» поступят в продажу 11 марта. Цена 300 рублей.

Назначены арбитры на матчи 30-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ. Игру "Крылья Советов" – "Иртыш", которая состоится на стадионе "Металлург" в воскресенье, 14 марта, в 15:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: Евгений Турбин (Дмитров) – Юрий Ярушкин (Вологда), Хамид Талаев (Грозный); инспектор – Виктор Кулагин (Москва); делегат – Игорь Крапивко (Московская область), передает пресс-служба ФК "КС".

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