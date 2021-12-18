Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Анси

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в гонке на преследование на этапе Кубка мира в Анси. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщают "Известия" со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Россиянин лидировал после первой стрельбы, но затем допустил два промаха, а на финише на 0,1 секунды опередил норвежца Ветле Кристиансена. Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе.

Россиянин Карим Халили в гонке преследования стал восьмым, Александр Поварницин двенадцатым.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maxim Thore/"Известия"