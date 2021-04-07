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9 и 11 апреля баскетбольная «Самара» проведет первые матчи полуфинальной серии в чемпионате Суперлиги-1.

Соперником команды Игоря Грачева станет столичная «Руна».

Самарцы стали победителями регулярного чемпионата, а в конце марта в четвертьфинале со счетом 3:0 переиграли ярославский «Буревестник». «Руна» завершила регулярку на четвертом месте, а в первом раунде плей-офф также в трех матчах были сильнее земляков из МБА.

Александр Жигулин, форвард «Самары»:

- Все команды, которые вышли в полуфинал Суперлиги — сильные и достойные соперники, имеющие неплохой состав и показывающие интересную и тактически грамотную игру. У «Руны», как и у остальных, неплохое нападение, неплохая защита. Если взять матч, который мы проиграли ей в Москве в январе — это, скорее, именно мы проиграли: мы очень много промазали — а «Руна» убежала и забила с хорошим процентом и средних, и дальних бросков. Сейчас мы готовимся и, думаю, дома должны обязательно выигрывать. Да и не только дома — нужно выигрывать и на выезде и проходить в финал.

Первые матчи серии до трех побед команды проведут 9 и 11 апреля в Самаре (матчи пройдут в «МТЛ Арене», начало — в 19:00), затем переедут в Москву, где сыграют 14-го и (в случае необходимости) 16-го. Если понадобится пятый матч — он состоится 19 апреля в Самаре.