Баскетбольная «Самара» дебютирует в Премьер-лиге матчем с сильнейшим клубом Европы

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3 октября женская команда «Самары» в «МТЛ Арене» проведет свой первый матч в Премьер-лиге. Соперником наших девушек станет екатеринбургский УГМК.

УГМК — самая грозная сила в европейском женском баскетболе последних лет. Команда из Екатеринбурга — действующий победитель Евролиги (всего у нее шесть титулов) и 15-кратный чемпион России (УГМК не отдает никому «золота» 13 лет подряд!).

«Самара» за два сезона с момента создания в клубе женской команды выиграла Суперлигу-2 и взяла «серебро» в Суперлиге-1. В элитной Премьер-лиге команды из нашего региона не выступали с 2008 года.

Матч против УГМК состоится 3 октября (воскресенье), начало — в 18:00.

Матч будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по Самарской области.