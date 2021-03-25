Баскетболисты «Самары» начинают плей-офф Суперлиги-1

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26 и 28 марта баскетболисты «Самары» в «МТЛ Арене» проведут первые матчи плей-офф мужской Суперлиги-1.

Соперником нашей команды по четвертьфиналу станет ярославский «Буревестник».

Самарцы стали победителями регулярного чемпионата Суперлиги-1, выиграв 22 матча из 26, и получили преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

«Буревестник» же завершил регулярку на восьмом месте (12 побед).

В официальных матчах «Самара» и «Буревестник» встречались пять раз, три матча выиграла наша команда. В нынешнем сезоне оба матча завершились в пользу самарцев: 117:70 и 90:78.

Серия до трех побед стартует двумя матчами в Самаре. Начало матча 26 марта — в 19:00, 28-го — в 16:00.

Продолжится серия в Ярославле 31 марта и (если понадобится) 2 апреля. Пятый матч при необходимости пройдет в Самаре 5 апреля.

Всем болельщикам, желающим попасть на матчи, при входе в «МТЛ Арену» необходимо будет пройти термоконтроль, а на территории «Арены» — соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.