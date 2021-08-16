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В сентябре национальная команда проведет три встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Артем Дзюба не получил вызов в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина
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Артем Дзюба не получил вызов в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

16 августа 2021 21:59
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В сентябре национальная команда проведет три встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Нападающий петербургского "Зенита", капитан сборной России по футболу на прошедшем в июне - июле чемпионате Европы Артем Дзюба не получил вызов в национальную команду на первые матчи под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, передает ТАСС

32-летний форвард не сыграет за сборную России в сентябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 

Состав сборной выглядит следующим образом:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов");

защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").

Пятеро футболистов впервые получили вызов в национальную команду России - Максименко, Осипенко, Магкеев, Терехов и Тюкавин.

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября). Эти встречи станут первыми для сборной России после назначения на пост главного тренера команды Карпина, который сменил на этой должности Станислава Черчесова.

«Соболев и Дзюба не в лучшей форме. По разным причинам. Артем даже не попал в основу «Зенита». Для того, чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб. Из этого исходит мой выбор, — рассказал Карпин, пишет gazeta.ru.

 

Фото:    Станислав Красильников/ТАСС

Теги: Артем Дзюба не попал Сборная России

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