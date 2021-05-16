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На счету нападающего "Зенита" 137 голов.
Артем Дзюба - лучший бомбардир в истории Российской премьер-лиги
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Артем Дзюба - лучший бомбардир в истории Российской премьер-лиги

16 мая 2021 17:53
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На счету нападающего "Зенита" 137 голов.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги, передает ТАСС.

В матче заключительного, 30-го тура против "Тамбова" (5:1) Дзюба забил четыре гола. Всего 32-летний нападающий забил 137 мячей в 363 матчах и обогнал бывшего игрока "Зенита" Александра Кержакова, на счету которого 133 гола. В завершившемся чемпионате Дзюба забил 20 мячей в 27 играх и во второй раз стал лучшим бомбардиром турнира.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, в составе команды из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России и один раз обладателем кубка и суперкубка страны. В сезоне-2016 нападающий выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды. Ранее он играл за "Спартак", "Томь" и "Ростов". В составе команды из Ростова-на-Дону он стал обладателем Кубка России сезона-2015/16.

 

Фото:   Петр Ковалев/ТАСС

Теги: Дзюба лучший бомбардир РПЛ

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