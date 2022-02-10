Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в ДТП пострадала девушка-пешеход
В Самаре в ДТП пострадала девушка-пешеход
Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
Наблюдается ухудшение погодных условий на территории Самарской области
Наблюдается ухудшение погодных условий на территории Самарской области
В Самаре росгвардейцы отдали дань память погибшим коллегам
В Самаре росгвардейцы отдали дань память погибшим коллегам
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником
Профильный комитет Госдумы рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР
Профильный комитет Госдумы рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР
В Тольятти ООО задолжало работникам 8 млн рублей
В Тольятти ООО задолжало работникам 8 млн рублей
Житель Самарской области убил пенсионерку и раздавал ее деньги знакомым
Житель Самарской области убил пенсионерку и раздавал ее деньги знакомым
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.5
EUR 85.38
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании

10 февраля 2022 10:51
190
Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании

Американский фигурист Натан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

В произвольной программе представитель Соединенных Штатов чисто исполнил пять четверных прыжков и получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений Чен набрал 332,60 балла.

Лучший результат из фигуристов сборной Олимпийского комитета России показал Евгений Семененко, заняв восьмое место.

Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалев — 19-й.

Олимпиада-2022 завершится 20 февраля. Игры проходят сразу в трех кластерах: в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт), пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
142
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 февраля 2022  13:21
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
498
в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
9 февраля 2022  13:03
В первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
940
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
9 февраля 2022  12:41
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
439
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
459
Весь список