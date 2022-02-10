Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании

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Американский фигурист Натан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

В произвольной программе представитель Соединенных Штатов чисто исполнил пять четверных прыжков и получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений Чен набрал 332,60 балла.

Лучший результат из фигуристов сборной Олимпийского комитета России показал Евгений Семененко, заняв восьмое место.

Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалев — 19-й.

Олимпиада-2022 завершится 20 февраля. Игры проходят сразу в трех кластерах: в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт), пишут "Известия".