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Алексей Власов назначен генеральным директором ФК «Акрон»

20 августа 2021 09:14
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Иван Киреев, ранее исполняющий обязанности директора футбольного клуба, перешел на позицию его заместителя.

В руководстве тольяттинского клуба произошли изменения.

Должность генерального директора занял Алексей Власов. Иван Киреев, ранее исполняющий обязанности директора футбольного клуба, перешел на позицию его заместителя.

Алексей имеет богатый управленческий опыт. В разные годы он работал в московском «Спартаке», в том числе, коммерческим директором, а также в российском офисе FIFA, где возглавлял направление маркетинговых операций и руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи чемпионата мира в России.

«Амбициозные задачи, которые ставятся перед клубом, требуют стратегического подхода и грамотного управления. У нас большие планы по спортивному направлению, инфраструктуре. При этом для нас, как для частного клуба, важна и коммерческая составляющая. Алексей разделяет наши цели, имеет серьезный опыт работы в индустрии и сможет придать новый импульс развитию клуба», – прокомментировал назначение владелец ФК «Акрон» Павел Морозов.

Алексей Власов: «Очень рад присоединиться к такому проекту и благодарю за доверие Павла Анатольевича. У клуба огромный потенциал, и, в том числе, моей задачей будет его как можно эффективнее реализовать».

Футбольный клуб «Акрон» приветствует нового генерального директора и желает ему больших достижений с командой.

 

Фото:  ФК "Акрон"

 

Теги: «Акрон» Алексей Власов гендиректор

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