Александр Овечкин планирует открыть в России музей со своими памятными клюшками из личной коллекции

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Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет открыть в России музей со своими памятными клюшками и другими вещами из личной коллекции. Об этом он рассказал Washington Post, передает РБК.



«Будет круто сохранить эти клюшки для моих детей и внуков. В Северной Америке люди могут смотреть матчи НХЛ вживую, что сложно сделать в России. Поэтому я хотел бы привезти памятные вещи туда», — рассказал Washington Postсказал Овечкин.



По словам хоккеиста, у него также есть клюшки от других игроков.



Сейчас все клюшки, которые Овечкин собирал на протяжении своей карьеры, хранятся у него в подвале — в комнате с зеркальными стенами, они выстроены в ряд одна за другой. Нападающий рассказал, что приносит домой одну-две клюшки после каждой игры.



Хоккеист отметил, что главная причина, по которой он хранит свои клюшки, заключается в том, что он хочет, чтобы дети помнили о его карьере.



Фото: Bruce Bennett/Getty Images/РБК