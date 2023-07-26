Александр Лифанов выиграл чемпионат России по современному пятиборью

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В Москве на площадках Московской Академии современного пятиборья завершился лично-командный чемпионат России по современному пятиборью. Он собрал сильнейших спортсменов со всей страны.



Самарский спортсмен Александр Лифанов (ГАУ ДО СО «СШОР №5») в личном зачете по итогам пяти дисциплин показал результат 1524 балла и завоевал золотую медаль. Это второе золото на чемпионате страны в карьере пятиборца. Ранее Александр выигрывал турнир в 2020 году.



Второе место занял Егор Громадский из Московской области (1519). Бронзовым призером стал ростовчанин Петр Борщев (1515).

Фото: минспорта СО