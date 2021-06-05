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«Акрон» заключил контракт с полузащитник армянского «Ноа» Азаровым

5 июня 2021 17:33
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Владимир Азаров является воспитанником «Академии футбола имени Юрия Коноплева».

Владимир Азаров (19.03.1994) является воспитанником «Академии футбола имени Юрия Коноплева». Первые шаги в профессиональной карьере Владимир делал в команде своей альма-матер.

Затем игрок на протяжении шести сезонов выступал в ФНЛ за «Сибирь» из Новосибирска (143 матча и 2 гола в подэлитном дивизионе страны), откуда он родом.

С лета 2019 года Азаров защищал цвета ереванского «Ноа». За команду из Армении футболист провел 51 игру (41 – в национальном первенстве, 9 – в Кубке и 1 – в квалификации Лиги Европы), записав на свой счет 17 забитых мячей и 7 голевых передач.

Контракт с полузащитником рассчитан на три года, сообщили в пресс-службе ФК "Акрон". 

Теги: «Акрон» контракт

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