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Команда обыграла дома «Аланию» и теперь сыграет в четвертьфинале Пути Регионов.
«Акрон» вышел в плей-офф FONBET Кубка России
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«Акрон» вышел в плей-офф FONBET Кубка России

17 ноября 2022 17:33
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Команда обыграла дома «Аланию» и теперь сыграет в четвертьфинале Пути Регионов.

Команда обыграла дома «Аланию» и теперь сыграет в четвертьфинале Пути Регионов.

На кону третьего матча «Акрона» в текущем розыгрыше FONBET Кубка России стоял выход в плей-офф Пути Регионов = игра с клубом РПЛ. В 6 отборочном раунде в Жигулёвск приехал один из лидеров Первой Лиги – владикавказская «Алания», которая после серии неудач в регулярном первенстве решила приберечь некоторых лидеров. Смешанным составом, но более приближённым к основному, сыграл и «Акрон», выставив с первых минут шестерых футболистов, начинавших игру 18 тура в Ярославле с первых минут.

Хозяева, уже добившиеся исторического достижения в турнире, дойдя до стадии 1/8 финала, хотели большего и своими действиями показали огромное желание перейти в «кубковую весну». Большое количество подходов в первом тайме, голевые моменты у Константина Базелюка, Владимира Азарова и Максима Палиенко, к сожалению, цифры на табло до перерыва не изменили. С ощутимым преимуществом нашей команды проходил и второй тайм, но несмотря на полное доминирование, нерв игры чувствовался. Снял его гол Дмитрия Сасина на 55-й минуте, который открыл счёт в матче и своим голам за «Акрон».

«Красно-чёрные» делали всё, для того чтобы решить вопрос с победителем заблаговременно, но голкипер «барсов» Георгий Натабашвили сохранял гостей в игре до последнего. Лишь в добавленное время «Алания» была близка к голу, однако Сергей Волков достал мяч из-под перекладины и отправил «Акрон» в четвертьфинал Пути Регионов. Завершился же матч праздничным салютом – в начале следующего года «Акрон» примет на своём поле команду из элиты!

Евгений Калешин, главный тренер ФК «Акрон»: «Мы довольны и качеством игры, и отношением ребят, и результатом. Сегодня мы играли с преимуществом, очень долго не могли забить – от этого было напряжение. После того, как забили, нужно было закрепить результат, но несколько острых моментов мы не реализовали, поэтому до последних минут сохранялось напряжение. Если говорить объективно – мы заслужили проход в следующий раунд», сообщает пресс-служба ФК «Акрон».

 

Фото:   пресс-служба ФК «Акрон»

 

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