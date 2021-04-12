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Тольяттинские футболисты, выступающие в Олимп-ФНЛ, в воскресенье завершили домашнюю серию матчей.

«Красно-черные» принимали на своем поле в Жигулевске гостей из Брянска. Подопечные Владимира Жапалэу весной еще не выигрывали на стадионе «Кристалл», но никому и не уступали. В десяти матчах после рестарта сезона в активе тольяттинцев три гостевые победы и семь ничьих. «Акрон» наряду с самарскими «Крыльями Советов» набирает очки в каждом туре. С брянским «Динамо» команда жаждала одержать важную победу. Этому вроде бы способствовало и турнирное положение гостей, которые пока не могут сдвинуться с 21 позиции. «Акрон» же всеми силами пытается сохранить место под солнцем в подэлитном дивизионе страны.

Тольяттинцы больше владели инициативой на протяжении всего матча, но вскрывать оборону «сине-белых» у них получалось с трудом. Более того, в первом тайме «Динамо» подловило соперника на единственной контратаке, которую реализовал Дмитрий Пикатов. Многочисленные замены и игра вперед дали свои плоды лишь в концовке поединка. Даур Квеквескири навесил в штрафную, а защитник Луппа переправил снаряд в свои ворота. Склонить чашу весов в свою сторону на финальном штурме «Акрону» не удалось – 1:1.

«Акрон» (Тольятти) — «Динамо-Брянск» 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 Пикатов (32), 1:1 Луппа (83, автогол)

В следующем туре «Акрон» отправится в Нижнекамск к местному «Нефтехимику», а в домашних стенах болельщики смогут снова увидеть команду 24 апреля, в субботу. На «Кристалл» пожалует владикавказская «Алания» - начало матча в 16:00, передает пресс-служба ФК "Акрон".

Фото: пресс-служба ФК "Акрон"