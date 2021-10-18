«Акрон» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» - 2:2

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Уже на шестой минуте игры Дмитрий Ефремов после передачи Ивана Чудина, подстроился под мяч и пробил по воротам. Голкипер Алексей Смирнов имел возможность парировать удар, но не смог укротить снаряд – мяч прошил его руки и залетел в верхний угол.

Одна из контрвылазок ивановцев привела к ответному голу: Алексей Горюшкин на 12-ой минуте точно закрутил издали.

В середине второй половины встречи команда Владимира Жапалэу лишилась Евгения Песегова: он получил мышечное повреждение и вынужден был досрочно покинуть поле. Вышедший на замену Владимир Азаров достойно заменил капитана, выведя «Акрон» вперед на 71-ой минуте после прохода Константина Савичева. Поединок катился к своему закату, и, казалось бы, «красно-черные» смогут удержать победный счет, но у Тиграна Аванесяна на 90-ой минуте было свое мнение на этот счет. Полузащитник выстрелил из-за штрафной в перекладину, после отскока от которой мяч побывал в воротах Сергея Волкова.

2:2 – «Акрон» сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице Олимп-ФНЛ. В субботу, 23 октября, тольяттинцы в Жигулевске примут «Олимп-Долгопрудный», сообщили в пресс-службе ФК "Акрон".

Фото: ФК "Акрон"