«Акрон» и «Рубин»: очередной домашний матч тольяттинцев завершился ничейным результатом

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Кто бы в начале года мог подумать, что «Рубин», недавно игравший в еврокубках, приедет в Жигулёвск. Сейчас команда Леонида Слуцкого такой же полноправный участник МЕЛБЕТ-Первой Лиги, как и «Акрон», и ставит перед собой самую амбициозную задачу по возвращению в элиту. График у казанцев не чемпионский, но в последних турах «рубиновые» прибавили. Равно как и наша команда, которая с учётом кубкового матча во Владимире, не знает поражений на протяжении восьми игр.

Первый тайм не побаловал яркими моментами собравшуюся публику на «Кристалле» – кстати, рекордную в текущем сезоне! Лишь Джоэль Фамейе на 38-й минуте сделал заявку на гол, но мяч после его удара через себя сотряс перекладину. Второй тайм прошёл динамичнее, так как команды были вынуждены больше рисковать. В дебюте второй половины взять игру на себя пробовал Карим Гираев, на 60-й минуте Марат Апшацев пробил рядом со штангой, а в течение следующих пяти минут Максим Палиенко дважды не выиграл очную дуэль с Юрием Дюпиным.

Много угроз шло и с флангов, на котором барражировали капитан Константин Савичев и Павел Шакуро, признанный лучшим игроком матча в составе «Акрона». Савичев под конец матча буквально разрывал свой фланг и часто простреливал, но партнёры на его обострения не откликались. Ключевым эпизодом второго тайма стал сейв Сергея Волкова после выхода с ним на рандеву Солтмурада Бакаева. Вратарь сорвал аплодисменты зрителей, и, наверное, «Акрон» по игре этого пропущенного мяча никак не заслуживал.

Евгений Калешин, главный тренер ФК «Акрон»: «Напряжённый и закрытый матч. У нас и у соперника было по несколько опасных моментов. Я думаю, что гол раскрыл бы игру, но он не состоялся и до конца матча это напряжение сохранилось. Конечно, мы недовольны ничьей, но это очко всё равно в позитив, учитывая наше положение», сообщает пресс-служба ФК «Акрон».

Фото: пресс-служба ФК «Акрон»