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Академия «Крыльев Советов» проведет набор детей 2015-2018 годов рождения

22 августа 2023 15:16
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В воскресенье, 17 сентября в 10:00 на основном поле стадиона «Металлург» пройдет день открытых дверей Академии «Крыльев Советов».

В воскресенье, 17 сентября в 10:00 на основном поле стадиона «Металлург» пройдет день открытых дверей Академии «Крыльев Советов» для мальчиков и девочек 2015-2018 г.р.

На мероприятии будут проведены открытые тренировки под руководством опытных тренеров Академии «Крылья Советов». По результатам этих тренировок будут сформированы группы для занятий в Академии. Также пройдут мастер-классы и автограф-сессии, в которых примут участие футболисты мужской и женской команд «Крыльев Советов».

При себе необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, спортивную форму и бутсы, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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