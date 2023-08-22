Академия «Крыльев Советов» проведет набор детей 2015-2018 годов рождения

122

В воскресенье, 17 сентября в 10:00 на основном поле стадиона «Металлург» пройдет день открытых дверей Академии «Крыльев Советов» для мальчиков и девочек 2015-2018 г.р.

На мероприятии будут проведены открытые тренировки под руководством опытных тренеров Академии «Крылья Советов». По результатам этих тренировок будут сформированы группы для занятий в Академии. Также пройдут мастер-классы и автограф-сессии, в которых примут участие футболисты мужской и женской команд «Крыльев Советов».

При себе необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, спортивную форму и бутсы, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"