8 апреля во всем мире отмечается День чистого спорта

Мировое спортивное сообщество использует этот день как возможность напомнить спортсменам, тренерам и всем вовлечённым в спорт людям о важности честной конкуренции, в которой нет места допингу.
Допинг - совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, к которым относятся:
- Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.
- Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.
- Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб.
- Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев, совершенное спортсменом, состоящим в регистрируемом пуле тестирования.
- Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля (как спортсменом, так и персоналом спортсмена). Например, создание препятствий сотруднику допинг-контроля или предоставление ложной информации во время процедуры.
- Обладание запрещенной субстанцией или оборудованием для применения запрещенных методов (как спортсменом, так и персоналом спортсмена).
- Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или оборудования для применения запрещенных методов (как спортсменом, так и персоналом спортсмена).
- Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной субстанции или метода.
- Соучастие. Помощь, поощрение, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия в нарушении антидопинговых правил.
- Профессиональное сотрудничество. Например, сотрудничество спортсмена в профессиональном качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации.
Фото: минспорт СО