8 апреля во всем мире отмечается День чистого спорта

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Мировое спортивное сообщество использует этот день как возможность напомнить спортсменам, тренерам и всем вовлечённым в спорт людям о важности честной конкуренции, в которой нет места допингу.



Допинг - совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, к которым относятся:

- Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

- Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.

- Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб.

- Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев, совершенное спортсменом, состоящим в регистрируемом пуле тестирования.

- Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля (как спортсменом, так и персоналом спортсмена). Например, создание препятствий сотруднику допинг-контроля или предоставление ложной информации во время процедуры.

- Обладание запрещенной субстанцией или оборудованием для применения запрещенных методов (как спортсменом, так и персоналом спортсмена).

- Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или оборудования для применения запрещенных методов (как спортсменом, так и персоналом спортсмена).

- Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной субстанции или метода.

- Соучастие. Помощь, поощрение, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия в нарушении антидопинговых правил.

- Профессиональное сотрудничество. Например, сотрудничество спортсмена в профессиональном качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации.

Фото: минспорт СО