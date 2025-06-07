6 июня в Самаре в парке Гагарина состоялся этап всероссийских соревнований «Лазер-бег»

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Это соревнования по бегу и стрельбе из электронного пистолета среди любителей. Сочетание этих видов образует лазер-ран - одну из дисциплин современного пятиборья.

Участниками состязаний стали юные спортсмены-пятиборцы и просто любители спорта от 5 до 67 лет - всего около 200 человек.

Также впервые на старт лазер-бега сегодня вышли ветераны специальной военной операции - участники с поражением опорно-двигательного аппарата.

Организаторы мероприятия - Федерация современного пятиборья Самарской области и ГАУ СШОР №5 при поддержке медицинского центра «Без барьеров».

В церемонии награждения принял участие общественный советник губернатора Самарской области, ветеран СВО, выпускник «Школы героев», мастер спорта по греко-римской борьбе Ринат Калимуллин.

Фото: Максим Калинкин