50 спортсменов из ПФО отправились на Олимпийские игры в Пекин

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4 февраля 2022 года в Пекине (Китайская Народная Республика) стартуют XXIV Олимпийские игры. В составе делегации Российской Федерации от Приволжского федерального округа честь страны будут защищать 50 спортсменов (9 из которых в резерве) - почти четверть от численности российской сборной. Они будут бороться за медали в биатлоне, бобслее, конькобежном и санном спорте, скелетоне, шорт-треке, фигурном катании, хоккее. От регионов ПФО больше всех спортсменов направили Башкортостан, Пермский край и Нижегородская область, в их числе уже есть призеры предыдущих Олимпийских игр.

Самарская область вместе со всем Приволжским федеральным округом болеет за сборную России и спортсменов, представляющих наш округ. Фанаты и земляки Эдуарда Латыпова из с. Камышла написали слова поддержки спортсмену так, что их видно практически из космоса (подробности тут: https://vk.com/samregion_press?w=wall-205716060_1911). Комментируя расстановку сил в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с участием нашего земляка, тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сказал: «Финишировать будет Латыпов, который в эстафетах наш самый надёжный спортсмен. Если в гонках Логинов может быть посильнее, то в эстафетах Эдик даже с кругами может дать результат». Также в составе резервных спортсменов от Самарской области фигурист Егор Базин, выступающий в паре с подмосковной спортсменкой Елизаветой Худайбердиевой. Главное достижение пары – третье место на чемпионате России в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге.

По словам полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, «в этом году от округа участие в играх в Пекине примет примерно столько же спортсменов, как и в играх в Токио. Подготовка спортсменов, развитие профессионального и любительского спорта, воспитание здорового, сильного подрастающего поколения - одно из направлений работы, реализуемых в регионах. В ПФО за счет различных источников финансирования активно ведется строительство спортивных объектов и развивается инфраструктура. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» объём средств федерального бюджета, направленный на реализацию мероприятий за период 2019-2024 годов, составляет 15,7 млрд. рублей». Из них 10,5 млрд. рублей будет направлено на строительство 28 физкультурно-оздоровительных комплексов; 11 крытых катков; 5 манежей; 1 регионального центра по хоккею. В настоящее время в эксплуатацию введено 12 объектов.

Также в рамках федерального проекта в период 2022-2024 гг. предусмотрены средства из федерального бюджета на поставку спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений в объеме 9,1 млрд рублей.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории ПФО создано 32 объекта. В их числе 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 плоскостных сооружений, 1 крытый каток, 6 плавательных бассейнов, 3 региональных центра. Также в рамках программы поставлено 24 комплекта искусственных покрытий для футбольных полей для ДЮСШ и 79 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортивных школ в регионе. Объём средств федерального бюджета, привлечённый в указанных целях, составил 2 млрд рублей.

Усилия Правительства Самарской области также направлены на то, чтобы у каждого жителя региона была возможность заниматься физической культурой и спортом в доступных и комфортных условиях. Развитие спортивной инфраструктуры – одна из составляющих стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями региона. Всего за три года в рамках национального проекта «Демография» в Самарской области построено 17 площадок для ГТО, две из них построены в 2021 году, а к 2024 году их количество увеличится до 24. В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Самарской области было построено шесть универсальных спортивных площадок, два ФОКа открытого типа, легкоатлетический манеж в Тольятти, завершена реконструкции Дворца спорта в Самаре, проведена модернизация стадиона «Орбита» в Самаре. А также были начаты работы по строительству лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и продолжены работы по строительству футбольного манежа около стадиона «Солидарность Самара Арена».