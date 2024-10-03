5 октября в Самарской области пройдет Всероссийский день ходьбы

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Всероссийский день ходьбы - физкультурное мероприятие, проходящее ежегодно при поддержке Олимпийского комитета России. Его цель - популяризация ходьбы как доступного и полезного вида физической активности.



В этом году в Самарской области центральный старт пройдет в парке культуры и отдыха в Отрадном. Участников ждут разминка и зарядка, ходьба по парку, конкурсы и творческие номера. Отметят самого юного и самого опытного участника, семейные команды и многих других.



Также Всероссийский день ходьбы пройдет 19 октября в Уфе. Старт будет приурочен к международному форуму "Россия - спортивная держава". На старт выйдут участники форума во главе с президентом ОКР Станиславом Поздняковым, спортсмены, ветераны СВО, гости и жители города.