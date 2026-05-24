3900 участников на старте полумарафона Забег.РФ в Самаре!

23 мая на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ.

Жители и гости Самары вышли на старт одновременно с представителями других регионов страны в заочном состязании за звание беговой столицы России.

В программу вошли дистанции от 1 до 21.1 км, а также инклюзивный забег. Дистанции доступны для участников любого возраста и уровня спортивной подготовки.

Напутственные слова любителям спорта и здорового образа жизни адресовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

