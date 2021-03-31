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31 марта завершается прием заявок на участие в региональном этапе Гимнастрады. В общероссийском фестивале гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений готовятся принять участие команды детских творческих центров, художественные коллективы, спортивные клубы, профессиональные спортсмены.



В рамках Гимнастрады команды будут выступать в одном из трех направлений: «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон». Лучшие команды попадут на второй, очный, этап. Через две недели, 13 и 14 апреля, они поборются за победу в региональном финале Гимнастрады и право отправиться на всероссийский финал в Москву.



Гимнастраду организует Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о том, что в Самарской области будет проводиться Гимнастрада, было принято по итогам встречи губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой.



