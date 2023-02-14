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Сегодня, 14 февраля, 30-летний юбилей отмечает заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Николь Родомакина.



Николь, уроженка Чапаевска, в 2008 году она установила свой первый рекорд России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в беге на 100 м и 200 м. В 15 лет дебютировала на Паралимпийских играх в Пекине-2008 в беге на 100 (5-е место) и 2008 (7-е место) метров. Шестикратная чемпионка мира, пятикратная серебряная призерка чемпионатов мира в беге на 100, 200 метров и в прыжках в длину среди спортсменов с ПОДА. Чемпионка Паралимпийских игр в Лондоне (2012) в прыжках в длину (5 м 63 см), серебряный призер Паралимпиады-2012 в беге на 100 метров. 15-кратная чемпионка России в беге на 100, 200 метров и в прыжках в длину (ПОДА). Посол Самары – города-организатора чемпионата мира по футболу-2018.

Фото: минспорта СО