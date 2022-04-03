3 апреля россиян приглашают присоединиться к всероссийской акции по ходьбе

158

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет 3 апреля, одновременно в нескольких сотнях городов и населенных пунктов во всех субъектах Российской Федерации. Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья. По традиции центральной площадкой акции станет ВДНХ в Москве. В мероприятии могут принять участие все желающие. Девиз акции этого года – «Здоровье планеты — наше здоровье!».

«В этом году Всемирный день здоровья посвящён экологии нашей планеты, её здоровью и благополучию, а также благополучию и здоровью человечества, поскольку эти вещи неразрывно связаны. Поэтому мы проводим акцию «10 000 шагов к жизни» под лозунгом «Здоровье планеты – наше здоровье!». Это действительно так. Нам всем важно помнить, что планета Земля – это наш общий дом. Важно сохранить его для наших детей и внуков. Нужно помнить, что мы часть этой большой экосистемы – «Планета Земля». Разумная часть, а потому ответственная за её будущее» — рассказывает академик Лео Бокерия.

Основная задача акции остается неизменной – как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни и двигательной активности. «В 16 веке в Италии жил известный поэт с очень непростой судьбой – Торквато Тассо. Ему принадлежит, на мой взгляд, замечательная фраза: «Движение может по своему действию заменить любое лекарственное средство, но все лечебные средства мира не могут заменить действие движения», — рассказывает академик Лео Бокерия. – В этом высказывании глубокий смысл. Человек должен двигаться. Это видовой признак человечества. Сокращение движения в популяционном смысле ведёт к фатальным изменениям в качестве здоровья людей. И их невозможно компенсировать какими-либо лекарственными средствами. Мы научились бороться с различными эпидемиями и болезнями. Но мы пока не нашли эффективных инструментов для противодействия пандемии физической пассивности, которая на самом деле уносит ежегодно во всём мире ничуть не меньше жизней, чем коронавирус или плохая экология».

«Я не раз говорил, что ходьба – самый простой, самый естественный, самый физиологичный, самый эффективный, самый безопасный и самый дешёвый вид поддержания оптимального двигательного режима человека, а значит и профилактики различных заболеваний», — добавляет академик Лео Бокерия.

Среди участников акции по всей стране – десятки регионов, сотни городов, тысячи муниципалитетов. Отметим, что в прошлом году к акции по ходьбе одновременно присоединились около 1 млн россиян.

Откроет всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни» на ВДНХ президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. Также принять участие в акции приглашены: заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров, российский легкоатлет, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, российский бобслеист и армрестлер, олимпийский чемпион Алексей Воевода.

Перед началом акции специалисты измерят пульс и давление участникам. А волонтеры-инструкторы Лиги здоровья нации по здоровому образу жизни проведут инструктаж. Далее состоится массовая зарядка с известными спортсменами, флешмоб #ПередайСердце и передача эстафеты по организации маршрутов здоровья в каждом муниципальном образовании в рамках масштабного всероссийского проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья».

Если хочешь быть здоровым – считай шаги, как минимум 10 тысяч в день, рекомендуют специалисты. Чтобы подсчитать количество шагов можно воспользоваться мобильным приложением «Человек идущий» и совершить оздоровительную прогулку по специально разработанному организаторами маршруту.

Всем участникам акции, организаторы предложат принять участие во Всероссийском онлайн-челленже #10000шаговкжизни. Участники акции после прохождения 10 000 шагов разместят на странице акции соцсети ВКонтакте свои фотографии с результатами шагомеров, подтверждающих, что они выполнили задачу. В этой публикации они отмечают друзей, коллег, членов семей в качестве вызова для прохождения аналогичной дистанции. Пусть наша акция станет мотивацией для всех – встать и пройти привычные уже для многих 10 000 шагов к жизни.

«Ходить желательно на воздухе с одной и той же скоростью и, по возможности, в одно и то же время. Лучший вариант – прогулка по более-менее пересеченной местности. Тогда пульс то ускоряется, то замедляется», — инструктирует академик Лео Бокерия.

Кроме того, организаторы акции «10 000 шагов к жизни» приглашают всех желающих на выставку технологий для здоровья «Здоровье для всех», которая пройдет с 2 по 3 апреля в Павильоне №10 рядом с Площадью промышленности ВДНХ. Здесь будет представлено высокотехнологичное оборудование для тестирования организма, продукция лечебно-профилактического назначения, косметической и пищевой продукции для оздоровления, соки и фито-продукция на основе натурального сырья. Соорганизаторы акции – общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Общероссийский конгресс муниципальных образований, Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления при поддержке Минспорта России (Федеральный проект «Спорт — норма жизни») и Минздрава России.