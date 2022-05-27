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В воскресенье, 29 мая, стартует Кубок Самарской области по футболу.

В турнире примут участие 13 команд: Нефтяник (г. Отрадный), Клявлино (м.р. Клявлинский), СШОР №12-Лада (г. Тольятти), Сергиевск (м.р. Сергиевский), Нефтяник (г. Новокуйбышевск), Чайка (г. Самара), Крылья Советов (г. Самара), Кодр (м.р. Шенталинский), Кошки (м.р. Кошкинский), Сызрань-2003 СШОР №2 (г. Сызрань), СК Кинель (г. Кинель), Торпедо (м.р. Кинель-Черкасский), Восход (м.р. Большечерниговский).

В прошлом году Кубок Самарской области выиграла команда «Восход» из Большой Черниговки и стала первой сельской командой за 20 лет сумевшая пробиться в финал соревнований.

Максим Симонов, председатель Самарской областной федерации футбола: «Кубок Самарской области дает шанс реализоваться командам, проявить слаженность. Очень сложно выиграть чемпионат области, а вот Кубок – это вопрос характера спортсменов, это мечта, которая может реализоваться. Каждая команда за 4-5 игр может дойти до заветного трофея».

Фото: pixabay