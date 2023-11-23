28 ноября в Москве стартуют три отраслевые недели минспорта Самарской области

71

28 ноября в Москве на Международной выставке-форум «Россия» стартуют три отраслевые недели министерства спорта Самарской области. Они продлятся до 17 декабря включительно. В этот период на стенде Самарской области в павильоне №75 ВДНХ для жителей и гостей столицы запланирована насыщенная спортивная программа с участием звезд спорта 63 региона.



В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, фотосессии с маскотами, встречи и автограф-сессии со спортсменами, лекции с руководителями спортивных федераций, которые расскажут о своих уникальных проектах, проводимых на территории Самарской области. А также прямые трансляции спортивных матчей и многое другое.