24 и 25 апреля пройдет IX Самарский «СпелеоФест»

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24 и 25 апреля в Красноглинском районе Самары на скалах горы Барсук и около пещеры Братьев Греве пройдет IX Самарский «СпелеоФест», фестиваль спелеологов. Сюда съедутся спортсмены со всей страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Во время фестиваля 24 апреля пройдет чемпионат Самарской области по спортивному спелеотуризму. Еще в программе фестиваля будет постановка подземного лагеря, упаковка транспортного мешка, приготовление пищи под землей и ремонт линий связи (полевки). Участники с нетерпением ждут начала спортивного праздника, такие фестивали в Самарской области, по их мнению, — самые зрелищные и технически сложные.

Самарские власти постоянно ищут новые идеи для туристических маршрутов. А почему бы не подключить и эту нашу экзотику: разветвленные пещеры и шахты? Желающих их исследовать, я уверен, будет достаточно, пишет Телеграм-канал Злой самаритянин.