200 спортсменов из России и Казахстана приняли участие в ежегодном региональном фестивале айкидо "Волжские перекаты" в Самарской области

156

Фестиваль проходил в течение двух дней в Самаре в УСЦ "Грация". Его участниками стали 200 любителей айкидо из Москвы, Ижевска, Ульяновска, Димитровграда, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, а также гости из Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Наряду с молодыми спортсменами в занятиях принимали участие любители айкидо среднего и старшего возраста.



Мастер-классы для самых юных участников провел мастер айкидо из Ижевска, обладатель 5 дана Айкикай Вадим Булдаков. Основную часть его занятий составили упражнения общей и специальной физической подготовки в айкидо, а также упражнения на освоение навыков безопасных падений.



Мастер-классы для подготовленных атлетов провел мастер айкидо из Москвы, обладатель 5-го дана Айкикай Игорь Васильев. Темой его занятий была взаимосвязь между приемами айкидо и техникой классического японского фехтования.



В ходе тренировок приемы айкидо выполнялись с деревянным мечом в руках в парадигме фехтовального поединка, а затем - уже без оружия, применительно к рукопашной схватке.



Завершился фестиваль показательными выступлениями команд-участниц и почетных гостей фестиваля.



Фото: Антон Стеллинг, Федерация айкидо Самарской области