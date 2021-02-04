Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера

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Ученые из России разработали технологию, позволяющую улучшать работу памяти у носителей болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, вводя в их нейроны новые митохондрии - клеточные энергостанции, передает ТАСС. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.

"Ученые полагают, что предложенный метод может быть применен для лечения широкого круга нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся, подобно болезни Альцгеймера, митохондриальной дисфункцией. Предполагается также, что этот метод может быть использован для предупреждения старения организма", - говорится в сообщении.

Митохондрии представляют собой обособленные части клеток, которые играют роль их "энергостанций". Они преобразуют питательные вещества в клеточную энерговалюту - молекулы АТФ, а также играют важную роль в различных типах процессов гибели клеток. Наблюдения последних лет указывают, что работа митохондрий нарушается в нервных клетках при развитии болезней Альцгеймера, Хантингтона и некоторых других нейродегенеративных заболеваний, что ведет к массовой гибели нейронов.

Ученые из ИТЭБ РАН и Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук (ФИЦ ПНЦБИ РАН) разработали методику, которая позволяет вводить здоровые митохондрии в клетки мозга, используя обонятельные рецепторы носа в качестве канала для транспортировки этих органелл в гиппокамп, центр памяти, и другие регионы мозга.

Работу этой методики "трансплантации" митохондрий ученые проверили на мышах, страдавших от аналога болезни Альцгеймера, вызванной искусственным путем. Как показали последующие наблюдения, появление здоровых митохондрий в клетках гиппокампа улучшило память грызунов и исправило сбои в других аспектах работы их мозга.

Как отметили в пресс-службе ИТЭБ, авторы открытия уже подготовили и получили патент на использование данной методики. По их словам, она может быть использована не только для борьбы с последствиями развития болезни Альцгеймера, но и улучшения памяти у пожилых людей, чьи митохондрии естественным образом стареют вместе с остальным телом.

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