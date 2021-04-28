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Все районы Самарской области  включились в посевную кампанию

28 апреля 2021 16:23
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В губернии начался сев яровых.

В посевную кампанию – 2021 включились хозяйства всех муниципальных районов Самарской области. По состоянию на 28 апреля засеяно свыше 56 тыс. га яровых культур, в том числе 22,7 тыс. га - ячменя, 14,1 тыс. га - овса, 4,2 тыс. га -  пшеницы.  

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, наиболее активную работу ведут предприятия Ставропольского района. Здесь яровой сев проведен на 9,6 тыс. га. Почти по 5 тыс. га засеяли хозяйства Безенчукского и Приволжского районов. Задействовано более 200 единиц посевных агрегатов. 

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. Своевременное и качественное проведение всего комплекса агротехнических работ позволило в 2020 году, в том числе за счет озимых культур, достичь рекордных результатов. Впервые за последние 30 лет сельхозтоваропроизодвителями губернии было собрано свыше 2,9 млн. тонн зерна.

В этом году яровой сев планируется провести на площади 1,5 млн. га. Это позволит увеличить общий зерновой клин (яровые и озимые) по сравнению с уровнем 2020 года на 26,7 тыс. га. Прогнозируется, что общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий составит 2154 тыс. га. 

Специализированными хозяйствами региона ведется посадка картофеля и овощей. Общая площадь под ними в текущем году должна достичь 7,5 тыс. га. В настоящее время посажено более 900 гектаров картофеля и 470 гектаров овощей. 

Вместе с тем, аграрии региона продолжают работу по внесению минеральных удобрений. Подкормка озимых культур произведена на площади 430 тыс. га, а под яровой сев минеральные удобрения внесены на 105 тыс. га. 

Боронование зяби завершено на площади 1,350 млн га, начата обработка паров, а также защита растений от вредителей, болезней и сорняков.

Теги: посевная кампания сев яровых

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