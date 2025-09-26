Я нашел ошибку
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов

26 сентября 2025 16:07
93
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.

С этого года в Самарской области успешно реализуется новая модель взаимодействия сельхозпроизводителей и научного сообщества.

Благодаря реализации мероприятий федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическая поддержка агропромышленного комплекса» аграрии региона могут обращаться за научной помощью для решения производственных задач, а государство возмещает до 90 % расходов на разработку и внедрение инновационных решений.

Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты. В текущем году 11 научно-производственных проектов получили поддержку по итогам работы областной комиссии, в реализации которых участвуют 33 специалиста Самарского аграрного университета и других научных организаций.

В Шенталинском районе на ферме в селе Карабикулово технологи Самарского аграрного университета помогли переработчикам молока выйти на новый уровень. Вместо того чтобы перерабатывать только 10 % молока, предприятие теперь готово расширить ассортимент за счёт биопродуктов премиум-класса – творога на специальных заквасках, ряженки с цикорием и детской творожной массы на основе подсырной сыворотки.
«Мы увеличили выход творога и улучшили его качество. А главное – нашли применение отходам, которые раньше просто утилизировались», – рассказал декан технологического факультета Андрей Макушин.

В Сызранском районе на молочном комплексе в селе Усинское почти у половины коров начались проблемы с копытами, что привело к снижению надоев. Доцент Самарского аграрного университета Игорь Ненашев, разработавший уникальную заживляющую мазь на основе проверенных ветеринарных компонентов, провёл клинические испытания прямо на ферме. Уже через несколько недель уровень заболеваемости снизился на 15 %, а у животных восстановилась нормальная лактация.

Как отметила руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального ведомства Лейли Мифтахова, новая система позволяет сельхозпредприятиям решать острые производственные задачи не методом проб и ошибок, а с привлечением научного потенциала. 

«Это не просто гранты на исследования – это заказ от реального производства. Наука и практика работают в одном направлении, и от этого выигрывают все: аграрии, учёные и потребители», – подчеркнула Лейли Мифтахова.

В процессе сотрудничества сельхозтоваропроизводителей и научных организаций реализуется институт наставничества: молодым специалистам обеспечивается персональное сопровождение, карьерное консультирование и поддержка ведущих отраслевых экспертов. Главная цель – к 2030 году достичь укомплектованности аграрных предприятий кадрами не менее чем на 95 % и увеличить долю молодых специалистов в возрасте до 35 лет с 9 % до 15 %.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание созданию комфортных условий для молодежи и самореализации молодых людей. По его инициативе в прошлом году размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза и достиг 207 тыс. рублей, в зависимости от уровня образования. Также предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат. На сегодняшний день принято решение о дополнительном увеличении размера как единовременных, так и ежемесячных выплат молодым специалистам.

 

Фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС»

