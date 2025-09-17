Я нашел ошибку
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы

17 сентября 2025 10:17
105
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) представил новый уникальный продукт, разработанный в кооперации с Самарским государственным аграрным университетом, – интерактивный трехмерный атлас «Курица домашняя». Это уже третье обучающее пособие в серии, созданной для студентов сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей. Пилотным проектом межвузовской коллаборации стал ветатлас «Корова», за которым последовала «Кошка». Новая разработка посвящена одной из самых значимых для агропромышленного комплекса птиц.

3D-ветеринарный атлас анатомии курицы домашней создан в Центре НТИ «Бионическая инженерия в медицине» и предназначен для детального изучения анатомического строения птицы в цифровом формате. Программное обеспечение, которое ставится на ПК, ноутбук или тач-панель, позволяет работать с 3D-моделью птицы: вращать её, приближать и удалять. Также предлагаются готовые интерактивные панели с уже установленным и настроенным ПО, что делает обучение ещё более удобным и наглядным. Можно изучать как целые системы органов (пищеварительную, дыхательную, скелетную), так и отдельные элементы, включая их по названию. Для каждого объекта доступно название на русском и латинском языках, а также краткое описание его строения и функций.

Атлас предназначен не только для вузов и колледжей. Он также может быть использован в агротехнологических классах школ России, которые активно открываются по всей стране при содействии Минсельхоза РФ в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ожидается, что через три года количество таких классов в стране достигнет 5000.

«Создание нового интерактивного учебника по анатомии птицы продиктовано запросом со стороны агроклассов, ветеринарных и аграрных вузов. Птицеводство – одно из ключевых направлений для развития АПК, и наша разработка призвана дать студентам современный и наглядный инструмент для обучения. Нам удалось добиться высокой детализации 3D-моделей. В настоящий момент аналогов нашему продукту в России не существует», — комментирует руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян.

В ближайших планах – создание интерактивных пособий для изучения анатомии собаки и свиньи. Также рассматривается возможность разработки ботанического атласа по растениям.

«Мы открыты для сотрудничества с другими аграрными и ветеринарными университетами страны для развития этого проекта и добавления новых видов животных», – поделилась планами Айкуш Назарян.

Фото СамГМУ

