В регионе ведут активную работу по вводу в оборот неиспользуемой пашни

90

В текущем году перед региональным агропромышленным комплексом поставлена задача ввести в оборот 16 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения. В настоящее время сельхозпредприятия ведут активную работу в данном направлении. По состоянию на 6 июля 2021 год в сельскохозяйственный оборот введено более 10 тыс. га.

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий в этом году составила 2150 тыс. га, что на 20 тыс. га превышает уровень прошлого года. Зерновой клин (яровые и озимые) занимает 1146 тыс. га.

Рост посевных площадей под зерновыми культурами является одним из направлений решения задач по обеспечению продовольственной безопасности региона – неотъемлемой части стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Кроме того, этот процесс повлияет и на увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В последние годы в регионе отмечается устойчивый рост посевных площадей сельхозкультур. За последние 5 лет прирост составил более 100 тыс. га, в основном за счет ввода в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель.

В текущем году в 18 муниципальных районах Самарской области прогнозируется увеличение посевных площадей. В настоящее время в 14 муниципальных районах области ведется работа по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Лидером является Волжский район. Здесь введено в сельхозоборот более 1 тыс. га.

На территории Самарской области действует механизм государственной поддержки, предполагающий возмещение 50% затрат, понесенных на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе расчистку земель от древесной и травянистой растительности, а также рыхление, пескование, глинование и первичную обработку почвы и внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.

Большая часть земель, введенных в текущем году в оборот будет отведена под пары. Уже осенью на них планируется провести сев озимых культур под урожай 2022 года.

Фото: пресс=служба облправительства