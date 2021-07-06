Я нашел ошибку
Главные новости:
Ее использование повысит контроль за качеством отпускаемой тепловой и электрической энергии.
«Т Плюс»: в СО введена в эксплуатацию автоматизированная система оперативного контроля и учета энергоресурсов
Дмитрий Азаров оценил совместную работу с парламентариями.
6 июля в Самаре состоялось последнее заседание губернской думы шестого созыва
Целевое обучение по программам специалитета организуется для территорий, где обеспеченность населения врачами ниже, чем в среднем по Самарской области.
В Самарской области увеличено количество целевых мест в медвузах для подготовки молодых врачей
В текущем году перед региональным агропромышленным комплексом поставлена задача ввести в оборот 16 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения.
В регионе ведут активную работу по вводу в оборот неиспользуемой пашни
Приоритетом для энергетиков является безопасность клиентов. Поэтому «ЭнергосбыТ Плюс» развивает дистанционные сервисы.
«ЭнергосбыТ Плюс» отмечает 10-летие со дня основания компании
В нем приняло участие более восьмидесяти региональных юнармейских организаций страны.
Прошел Всероссийский слет военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
В Самаре художник Вредитель Ли превратил крышу цирка в поле для дартса с людьми
VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.27
-0.08
EUR 87
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В регионе ведут активную работу по вводу в оборот неиспользуемой пашни

6 июля 2021 16:33
90
В текущем году перед региональным агропромышленным комплексом поставлена задача ввести в оборот 16 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения.

В текущем году перед региональным агропромышленным комплексом поставлена задача ввести в оборот 16 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения. В настоящее время сельхозпредприятия ведут активную работу в данном направлении. По состоянию на 6 июля 2021 год в сельскохозяйственный оборот введено более 10 тыс. га. 

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий в этом году составила 2150 тыс. га, что на 20 тыс. га превышает уровень прошлого года. Зерновой клин (яровые и озимые) занимает 1146 тыс. га. 

Рост посевных площадей под зерновыми культурами является одним из направлений решения задач по обеспечению продовольственной безопасности региона – неотъемлемой части стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Кроме того, этот процесс повлияет и на увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В последние годы в регионе отмечается устойчивый рост посевных площадей сельхозкультур. За последние 5 лет прирост составил более 100 тыс. га, в основном за счет ввода в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель. 

В текущем году в 18 муниципальных районах Самарской области прогнозируется увеличение посевных площадей. В настоящее время в 14 муниципальных районах области ведется работа по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Лидером является Волжский район. Здесь введено в сельхозоборот более 1 тыс. га.

На территории Самарской области действует механизм государственной поддержки, предполагающий возмещение 50% затрат, понесенных на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе расчистку земель от древесной и травянистой растительности, а также рыхление, пескование, глинование и первичную обработку почвы и внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.

Большая часть земель, введенных в текущем году в оборот будет отведена под пары. Уже осенью на них планируется провести сев озимых культур под урожай 2022 года.

 

Фото:  пресс=служба облправительства

Теги: ввод в оборот неиспользуемые пашни

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
6 июля 2021  13:55
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
208
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
6 июля 2021  13:31
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
167
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
6 июля 2021  13:20
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
245
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
6 июля 2021  12:24
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
296
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
6 июля 2021  11:53
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
222
Весь список