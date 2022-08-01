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В губернии стартовала реализация крупнейшего инвестиционного проекта в сфере молочного животноводства 

1 августа 2022 16:02
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Виктор Кудряшов провел совещание с представителями «ЭкоНива-АПК Холдинг».

В пятницу, 29 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с представителями «ЭкоНива-АПК Холдинг» и региональными министерствами экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики и ЖКХ, управления финансами. 

Крупнейший агрохолдинг России, который занимает лидирующие позиции по производству молока в стране и мире, широко представлен на территории Российской Федерации. Молочные фермы «Эко-Нивы» работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Помимо приоритетного, молочного направления, в сферу деятельности холдинга входят растениеводство, производство сертифицированных семян, мясное животноводство, переработка сельхозпродукции и агротуризм. 

Компания планирует основать в регионе три крупных животноводческих комплекса с численностью поголовья не менее 3 550 животных и площадками для выращивания молодняка на 5 100 голов.  

Перед тем как заключить соглашение, региональное Правительство, областной минсельхоз и агрохолдинг провели большую подготовительную работу. С инвестором проводили встречи Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Правительства региона Виктор Кудряшов, руководители областных министерств и ведомств.

Представителям «ЭкоНива» представили несколько потенциальных площадок для размещения животноводческих ферм, сообщили о преимуществах реализации бизнес-проектов в Самарской области, преференциях для инвесторов, гарантиях господдержки. Результатом стало решение о создании новых сельхозпредприятий  в Самарской области. На выбор нашего региона повлияло также удобное расположение по отношению к уже действующим комплексам в соседних областях, наличие мощностей по переработке молока, традиционно высокий спрос на молочные продукты.

На совещании у первого-вице губернатора представители инвестора сообщили, что на приоритетной площадке в Клявлинском районе стартовали подготовительные работы, идет расчистка участка. «Рад, что работы начались, предлагаю на следующей встрече обсудить график реализации проекта на этой и других площадках», - сказал Виктор Кудряшов. 

В центре внимания участников встречи были вопросы поддержки проекта со стороны Правительства региона. Это строительство дорог, оформление земельных участков. Кроме того, инвестор может претендовать на субсидирование закупки поголовья высокопродуктивной молочной породы, помощь в закупке сельскохозяйственной техники.

Повышение цен на строительные материалы и технику не повлияли на решение «ЭкоНивы» начать строительство предприятий. Изначально в проект планировалось вложить порядка 5,5 млрд рублей, теперь эта сумма возрастет. 

Председатель облправительства сообщил, что размеры субсидий из областного бюджета при необходимости также будут пересмотрены. 

«Проект по развитию молочного и мясного животноводства очень важен для нас. И мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный. Современные животноводческие комплексы – это жизнь села, рабочие места, занятость, новые технологии. Мы готовы продолжать оказывать всемерную поддержку реализации проекта», - подчеркнул Виктор Кудряшов.  

 

Фото:    pxhere

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